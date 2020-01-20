Tekirdağ'da yeşil reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli 108 adet hap ele geçirildi - Son Dakika

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Tekirdağ'da yeşil reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli 108 adet hap ele geçirildi
7 saat önce
Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan bir şahsın üzerinde 108 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli (sentetik ecza) hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan bir şahsın üzerinde 108 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli (sentetik ecza) hap ele geçirildi.
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında merkezi ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak üzerinde durdurulan R. K. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı.
Yapılan arama neticesinde şahsın üzerinde 108 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli (sentetik ecza) hap ele geçirildi. Konu ile ilgili R. K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçu ile soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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