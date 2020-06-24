Tekirdağ'da Yeşilay'dan "İyileşmek Mümkün" eğitimi - Son Dakika

Tekirdağ'da Yeşilay'dan "İyileşmek Mümkün" eğitimi

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenecek online eğitim semineriyle, pandemi sürecinde de uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekileceğini bildirdi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenecek online eğitim semineriyle, pandemi sürecinde de uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekileceğini bildirdi.

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Soykırlı, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay'ın, alanında uzman isimlerle online eğitim programları düzenleyerek çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Yeşilay tarafından düzenlenecek "İyileşmek Mümkün" online eğitim programı kayıtlarının açıldığını aktaran Soykırlı, şunları kaydetti:

"Alanında uzman isimlerin madde bağımlılığı ve tedavisine dair internet üzerinden canlı oturumlarla gerçekleştireceği web konferans (webinar) eğitim programımıza katılım u¨cretsizdir. Kayıt kontenjanının 3 bin kişiyle sınırlandırıldığı programa katılım gösterenlere online katılım belgesi verilecek. Seminer ile ilgili katılım linkine http://www.burkon.online/iyilesmekmumkun/ adresinden ulaşılabilir. Kayıt esnasında katılımcıların ad, soyad ve e-posta adreslerini doğru girdiklerinden emin olmaları, sertifika ve kişiye özel eğitim katılım linklerinin ulaşımı açısından büyük önem arz etmektedir."

Tekirdağ, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yeşilay'dan 'İyileşmek Mümkün' eğitimi - Son Dakika

Son Dakika

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