Tekirdağ'da yıl boyunca 18 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Trafik denetimleri kapsamında da 4 bin 527 okul servis aracı kontrol edildi, 630 servis şoförü ve rehber personeline trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ 'da çocuklara trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemi sürecinde 18 bin öğrenciye eğitim verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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