Tekirdağ'da yıl boyunca 18 bin çocuğa trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yıl boyunca 18 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

19.06.2022 10:41
Tekirdağ'da yıl boyunca 18 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Tekirdağ'da çocuklara trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemi sürecinde 18 bin öğrenciye eğitim verildi.

Tekirdağ'da çocuklara trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemi sürecinde 18 bin öğrenciye eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince, ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlendi.

Öğrencilere genel trafik kuralları, okul servis araçlarına inme binme kuralları, yayanın uyması gereken trafik kuralları ve bisiklete binme kuralları konularında bilgi verildi.

Trafik denetimleri kapsamında da 4 bin 527 okul servis aracı kontrol edildi, 630 servis şoförü ve rehber personeline trafik eğitimi verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yıl boyunca 18 bin çocuğa trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yıl boyunca 18 bin çocuğa trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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