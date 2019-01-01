Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yılbaşı Gecesi Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da Yılbaşı Gecesi Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da Yılbaşı Gecesi Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'da polis ekipleri yeni yıl kutlamaları öncesinde kent merkezinde kaçak içkiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 85 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. İş yeri sahibi D.T. ise idari para cezası kesilerek soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:36:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yılbaşı Gecesi Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]