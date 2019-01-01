Tekirdağ'da Yılbaşı Gecesi Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'da polis ekipleri yeni yıl kutlamaları öncesinde kent merkezinde kaçak içkiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 85 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. İş yeri sahibi D.T. ise idari para cezası kesilerek soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı