Tekirdağ'da Yılbaşı Gecesi Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'da polis ekipleri yeni yıl kutlamaları öncesinde kent merkezinde kaçak içkiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 85 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. İş yeri sahibi D.T. ise idari para cezası kesilerek soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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