Tekirdağ'daki yılbaşı öncesi asayiş operasyonunda 25 tutuklama - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği asayiş operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 25'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde başta merkez Süleymanpaşa ilçesi olmak üzere kent genelinde asayiş operasyonları düzenledi. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranma kayıtları bulunanların da aralarında olduğu 55 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.