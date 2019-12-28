Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildiTekirdağ'da, polisin yaptığı operasyonlarda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi

Tekirdağ'da, polisin yaptığı operasyonlarda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte içkilerin piyasaya sürüleceğini belirledi. Ekipler, şüphelileri belirleyerek, merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki 23 ayrı adreste arama yaptı. Aramalarda 5 iş yerinde 236,5 litre satışa hazır vaziyette el yapımı şarap, 110 şişe 1,5 litrelik mükerrer bandrollü şarap, 232 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı içki, 98 litre el yapımı rakı, 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis, kaçak ve sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
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