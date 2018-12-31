Tekirdağ'da Yılbaşı Tedbirleri

Tekirdağ Valiliği, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için yazılı basın açıklaması yaptı.

Tekirdağ Valiliği, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için yazılı basın açıklaması yaptı.



Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce ilimizde vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İhtiyaç halinde aranabilecek telefon numaraları aşağıdadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İl Emniyet Tel: 155, İl Jandarma Tel: 156, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çağrı Merkezi'nin: 08504595959 No'lu, -Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının Çağrı Merkezi'nin: 0850 450 59 59 No'lu, Zabıta Daire Başkanlığı'nın: 08504505959 ve 153 No'lu, -İtfaiye Daire Başkanlığı'nın: 261 12 79 No'lu ve 110 No'lu, -TESKİ'nin: 185 No'lu, -Temizlik İşleri'nin: 0850 450 59 59 No'lu, yolların trafiğe açık bulundurulması için her türlü hava şartlarına göre hazırlığın yapılması, gerekli önlemlerin alınması, Karayolları 18. Şube Şefliği 261 20 61 No'lu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı 0850 459 59 59 veya 153 No'lu, Devlet Hastanesi 1. Kısım 262 53 55 ve 112 No'lu, Devlet Hastanesi 2. Kısım 261 21 82 No'lu, TREDAŞ'ın 258 26 00 ve 186 No'lu telefonları ile Türk Telekomünikasyon Başmüdürlüğü'nün Telefon Arıza 121 ve Ankesör Arıza 123 No'lu telefonlar" denildi. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı

Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi