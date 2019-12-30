Tekirdağ'da yılbaşında 2 bin 608 polis ve jandarma görev yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yılbaşında 2 bin 608 polis ve jandarma görev yapacak - Son Dakika

Tekirdağ'da yılbaşında 2 bin 608 polis ve jandarma görev yapacak

6 saat önce

Tekirdağ'da yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla 2 bin 608 polis ve jandarma ekibinin görev başında olacağını bildirildi.

Tekirdağ'da yılbaşında 2 bin 608 polis ve jandarma görev yapacak, System.String[]

Tekirdağ'da yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla 2 bin 608 polis ve jandarma ekibinin görev başında olacağını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini için 882'si jandarma, 1726'sı polis olmak üzere toplam 2 bin 608 güvenlik gücünün görev yapacağı belirtildi.

İhtiyaç halinde aranabilecek telefon numaralarının paylaşıldığı açıklamada "Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için Valiliğimiz, gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır. İl Emniyet 155, il jandarma 156, itfaiye 110, TESKİ 185, Devlet Hastanesi 262 53 55 ve 112 telefon numaraları ihtiyaç halinde aranabilir." ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ, Jandarma, Huzur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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