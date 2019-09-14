Tekirdağ'da yılın ahisi belirlendi

Tekirdağ'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçildi.

Tekirdağ Valiliği ile Esnaf ve Sanatkar Odası Temsilciliği tarafından yılın ahisi seçilen Ali Kırbaç, Şarköy ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kırbaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından kendisine geçen mesleğini 1962 yılından bu yana sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Kırbaç, "Mesleğini seven kişi, mesleğini ilerletir. Devam eder. Yaptığı işleri sağlam yapması gerekir. Esnaf Odası, Valilik ve Tekirdağ Ahilik Derneğine beni seçtikleri için teşekkür ederim." dedi.

Yılın kalfası seçilen kadın kuaför Sultan Sezer de "Bu mesleği severek ve başarı ile yapmama sebep olan ustama teşekkür ederim." diye konuştu.

Yılın çırağı seçilen marangoz çırağı Naim Köse ise mesleğinde başarılı olabilmek ve daha iyi yerlere gelebilmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ali Kırbaç için 16 Eylül'de kent merkezindeki bedestende şed kuşatma töreni düzenlenecek.