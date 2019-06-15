Tekirdağ'da YKS heyecanı
4 saat önce
Tekirdağ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:05 Kaynak: AA
'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Tekirdağ'da adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti.
Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul bahçesinde dua etti.
Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı.
Ebru Naim Fen Lisesinde sınava girmek için gelen Hacer Albayrak, kapı kapatıldıktan iki dakika sonra gelince sınava giremedi.
YKS'ye geç kalan öğrenci sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu
Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı
İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi
Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!