Tekirdağ'da YKS heyecanı
2 saat önce
Tekirdağ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:39 Kaynak: AA
'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Tekirdağ'da adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti.
Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul bahçesinde dua etti.
Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı.
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