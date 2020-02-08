Tekirdağ'da yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yoğun kar yağışı - Son Dakika

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı

15 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da sevinçle karşıladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli'den sonra Tekirdağ'ın ilçe merkezi Süleymanpaşa'da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da kar yağışını sevinçle karşıladı. Kar yağışı nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler de ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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