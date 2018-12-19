Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yoğun Karda Sürücülerin Zor Anları Böyle Görüntülendi

Tekirdağ'da Yoğun Karda Sürücülerin Zor Anları Böyle Görüntülendi

2 saat önce

Tekirdağ'da yoğun karda sürücülerin zor anları böyle görüntülendiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'da yoğun karda sürücülerin zor anları böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı.
Gece başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. İlçede yaşayan vatandaşlar güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Kar yağışının etkisini arttırması üzerine beyaza bürünen yollarda kar lastiği olmayan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Araçların güçlükle ilerlediği yollarda belediye ve karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa, Malkara ve Keşan yolu arasında sürücüler karlı yolda ulaşımda zorluk çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

Malkara, Kar, Tekirdağ, Genel
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