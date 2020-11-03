Tekirdağ'da yoğun koku üzerine arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Araç içerisindeki B.Ö, A.K. ve H.K'nin sorgulamasını yapan ekipler, kişilerin tedirgin davranışları ve bagajdan yoğun koku gelmesi üzerine araçta arama yaptı.

Baby Shark şarkısı 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu