Tekirdağ'da yoğun sis
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Çorlu'da vatandaşlar yeni güne sisle başladı. Yoğun sis nedeniyle binaların adeta sisin içinde kaybolduğu ilçede evlerinden sabah erken saatlerde çıkanlar sisin olumsuz etkilerini yaşadı.
Görüş mesafesinin düştüğü ilçede trafik ekipleri de olası kazaların önüne geçmek için tedbir aldı.
Güneşin yüzünü göstermesi ve saatin ilerlemesi ile birlikte sis etkisini yitirdi. - TEKİRDAĞ
Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor Sarıyer'de aç kalan yaban domuzları mahalleye indi: Mahalleli hayvanları ekmeklerle besledi Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı