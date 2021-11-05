Yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ- Malkara , Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ- Muratlı kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Tekirdağ 'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

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