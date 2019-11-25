Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
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Tekirdağ'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Tekirdağ'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyorTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Çorlu'da vatandaşlar yeni güne sisle başladı. Yoğun sis nedeniyle binaların adeta sisin içinde kaybolduğu ilçede evlerinden sabah erken saatlerde çıkanlar sisin olumsuz etkilerini yaşadı.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede trafik ekipleri de olası kazaların önüne geçmek için tedbir aldı.

Güneşin yüzünü göstermesi ve saatin ilerlemesi ile birlikte sis etkisini yitirdi.

Tekirdağ'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ, Sabah, Çorlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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