Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Saray yolunda Büyükyoncalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sis nedeniyle 34 FE 5779 plakalı otomobil ve 59 RF 631 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan biri bebek toplamda 5 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda aksamalar meydana geldi. Her iki aracın yoldan çekilmesi ile yol normale döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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