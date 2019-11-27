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Tekirdağ'da yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazasında yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Tekirdağ'da yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazasında yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Abdullah Balta'nın kullandığı 34 RY 0271 plakalı kamyon, ilçe girişine 3 kilometre kala yol kenarındaki tabelalara çarparak geçtiği karşı şeritte devrildi.

Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan Balta, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada Mehmet M. idaresindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil, olay yerinde yol güvenliğini sağlayan Malkara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi trafik polislerinden Recep Büyük'e (38) çarptı.

Yaralanan Büyük, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mehmet M, gözaltına alındı.

Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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