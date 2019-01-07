Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Yakalandı

Tekirdağ'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, TOKİ kavşağında yol kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler araç içerinde yaptıkları aramada 160 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Polis, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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