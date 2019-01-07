Tekirdağ'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, TOKİ kavşağında yol kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Ekipler araç içerinde yaptıkları aramada 160 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheli H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: AA
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