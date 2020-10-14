Tekirdağ'da "yol verme" tartışmasının yol açtığı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye otomobil alım satım işi için gelen Doğan İ. ve Erkan İ. ile bir grup trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Tartışma, Vahit İnce Üst Geçidi'nde kavgaya dönüştü.

Yaralanan Doğan İ. ile Erkan İ. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince Yunus Emre K, Ercan K. ve Burak K. gözaltına alındı.