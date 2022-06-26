Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

26.06.2022 12:33
Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çınarlı Caddesi'nde çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yüksel, zemin kaldırma ve düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Cadde üzerinde asfalt serimi ve yol işaretlemeleri ile kaldırım düzenlemeleri yapacaklarını aktaran Yüksel, ekiplerin bölgede çalışmalarını özverili şekilde yürüttüğünü dile getirdi.

Kısa zaman içerisinde çalışmaları bitirmek istediklerini ifade eden Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Köprübaşı'ndan Çınarlı mahallemize çıkan ana güzergah olan Çınarlı Caddemizde başladığımız yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Güzergahta yapacağımız çalışmaların detaylarını yerinde planlayarak, mahalle sakinlerimiz ve esnafımızla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunduk. Yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Değişen, gelişen ve yükselen bir Süleymanpaşa için, gece gündüz demeden durmadan, yorulmadan, milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilaçlama çalışması sürüyor Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilaçlama çalışması sürüyor
Kaynak: AA

Cüneyt Yüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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