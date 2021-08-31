MALKARA İLÇESİNDE BETON YOL HİZMETİ - Son Dakika

İl genelinde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini titizlikle sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol yapımını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1. 400 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip yolda SSB serimi yapıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde yol yapım faaliyetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Faaliyet programımız kapsamında önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapımını tamamladığımız yolların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.