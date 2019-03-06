Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yola Devrilen Vinç, Trafiği Aksattı

Tekirdağ'da Yola Devrilen Vinç, Trafiği Aksattı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır üzerindeki vincin yola devrilmesi sonucu Malkara-Hayrabolu yolunda ulaşım aksadı.

Tekirdağ'da Yola Devrilen Vinç, Trafiği Aksattı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır üzerindeki vincin yola devrilmesi sonucu Malkara- Hayrabolu yolunda ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydoğan idaresindeki 59 LJ 283 plakalı tırın üzerindeki vinç, manevra sırasında yola devrildi.

Vincin düşerken çarptığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Yaklaşık 2,5 saat araç trafiğine kapanan yol, vincin yeniden tıra yüklenmesinin ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Malkara, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi

Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 21:15:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yola Devrilen Vinç, Trafiği Aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]