Tekirdağ'da Yola Devrilen Vinç, Trafiği Aksattı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır üzerindeki vincin yola devrilmesi sonucu Malkara-Hayrabolu yolunda ulaşım aksadı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde tır üzerindeki vincin yola devrilmesi sonucu Malkara- Hayrabolu
yolunda ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydoğan
idaresindeki 59 LJ 283 plakalı tırın üzerindeki vinç, manevra sırasında yola devrildi.
Vincin düşerken çarptığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Yaklaşık 2,5 saat araç trafiğine kapanan yol, vincin yeniden tıra yüklenmesinin ardından normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:13 Kaynak: AA
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