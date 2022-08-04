Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

04.08.2022 12:43

TEKİRDAĞ'da, yolcu minibüsünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki Bangladeş ve Nepal uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, yolcu minibüsünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki Bangladeş ve Nepal uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs ile Tekirdağ üzerinden göçmen kaçakçılığı yapılacağını belirledi. Uygulama noktasında önlem alan polis, takip edilen minibüsü durdurarak kontrol etti. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen 14 Bangladeş ve 8 Nepal uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen S.E. ile S.Ç. ise gözaltına alındı, üzerlerindeki 10 bin 200 liraya el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen S.E. ile S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


YORUMLAR
500
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı Ahıska Türklerinin düğün heyecanı Bangladeş'te polis tarafından öldürülen öğrenci liderinin cenazesi Bangladeş'te polis tarafından öldürülen öğrenci liderinin cenazesi
Kaynak: DHA

Bangladeş, Tekirdağ, Göçmen, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement