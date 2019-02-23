Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı

Tekirdağ'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Tekirdağ'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Saray Vize yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray'dan Vize istikametine gitmekte olan 59 RT 978 plakalı yolcu otobüsü Ayaspaşa Köprüsü çıkışında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada Emre T, Mustafa K, Nermin T, Burçin D. ve İlayda T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

Saray, Tekirdağ, 3. Sayfa
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