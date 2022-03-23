Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yolcu otobüsüne çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, çevre yolu üzeri Hürriyet Mahallesi yeni mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ergene istikametine seyreden Tuğçe K. idaresindeki 59 B 0545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Otomobil, 15 işçiyi fabrikaya götüren aynı yöndeki Badi K.'nin kullandığı yolcu otobüsüne çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Tuğçe K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Yalpalayarak geliyordu, aynadan gördüm"

Kazayla ilgili konuşan otobüs şoförü Badi K., "15 işçiyi fabrikaya bırakmak için yola çıktım. Araç aynasından bir otomobilin, yalpalayarak geldiğini gördüm. Ben şeridimde gidiyordum, geldi benim sol ön tarafa vurdu ve takla atarak bariyerlere çarptı" diye konuştu.

(Hüseyin Tayyar/İHA)