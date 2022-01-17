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Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

17.01.2022 13:40
Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Z.H'nin kullandığı 59 ND 909 plakalı otomobilin Ballıhoca Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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