Tekirdağ'da Yük Treni ile Otomobil Çarpıştı
35 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, yük treni hemzeminden geçtiği sırada Y.T. isimli şahsın hakimiyetindeki 59 UR 432 plakalı otomobil, bariyerlerin kalkmasını beklemeden hemzeminden karşıya geçmeye çalıştı. Bariyerlerin yan tarafından karşıya geçmeye çalışan otomobil, o sırada geçen yük treninin altında kaldı. Hemzeminden geçen tren önüne çıkan otomobili metrelerce sürüklerken, trenin sürüklediği otomobilde bulunan Y.T. ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla trenin metrelerce sürüklediği araç demiryolundan kaldırılırken, polis ekipleri de meydana gelen tren ve otomobil kazası ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi
Çiftçi de Vatandaş da Dertli! Dalında 80 Kuruş Olan Mandalina İstanbul'da 8 Lira
Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var
Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti