Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yük Treni ile Otomobil Çarpıştı

Tekirdağ'da Yük Treni ile Otomobil Çarpıştı

19 dakika önce

Tekirdağ'da yük treni ile otomobil çarpıştı Hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldı.

Tekirdağ'da Yük Treni ile Otomobil Çarpıştı, System.String[]
Tekirdağ'da yük treni ile otomobil çarpıştı
Hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, yük treni hemzeminden geçtiği sırada Y.T. isimli şahsın hakimiyetindeki 59 UR 432 plakalı otomobil, bariyerlerin kalkmasını beklemeden hemzeminden karşıya geçmeye çalıştı. Bariyerlerin yan tarafından karşıya geçmeye çalışan otomobil, o sırada geçen yük treninin altında kaldı. Hemzeminden geçen tren önüne çıkan otomobili metrelerce sürüklerken, trenin sürüklediği otomobilde bulunan Y.T. ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla trenin metrelerce sürüklediği araç demiryolundan kaldırılırken, polis ekipleri de meydana gelen tren ve otomobil kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor

Gaziantep'te Meydana Gelen Feci Kazada Araçlardan Biri İkiye Bölündü! Ölü ve Yaralılar Var Kendisini Taciz Eden Eniştesini Av Tüfeğiyle Vuran Kadın, Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yük Treni ile Otomobil Çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]