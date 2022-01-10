Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki hafta önce gardaki yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Çıktığı vagonun üzerinde yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 16 yaşındaki K.A, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Hastanede 25 Aralık'tan beri tedavi gören K.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yüksek gerilim hattına temas eden çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika