Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrikada çalışırken dengesini kaybeden Ali Y. (51) 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ali Y. burada yapılan ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.