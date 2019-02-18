Tekirdağ'da Yunuslar Güzel Görüntüler Oluşturdu
50 dakika önce
Tekirdağ'da liman yakınlarında yunus balığı sürülerinin geçişleri güzel görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ
'da liman yakınlarında yunus balığı sürülerinin geçişleri güzel görüntüler oluşturdu.
Asyaport Limanı'ndan geçen yunus sürüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Marmara Denizi
'nde dalıp çıkan yunuslar, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Yunusları gören olta balıkçıları da bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Yaklaşık yarım saat güzel görüntüler sunan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: AA
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