Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yunuslar Güzel Görüntüler Oluşturdu

Tekirdağ'da Yunuslar Güzel Görüntüler Oluşturdu

50 dakika önce

Tekirdağ'da liman yakınlarında yunus balığı sürülerinin geçişleri güzel görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da Yunuslar Güzel Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Tekirdağ'da liman yakınlarında yunus balığı sürülerinin geçişleri güzel görüntüler oluşturdu.

Asyaport Limanı'ndan geçen yunus sürüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Marmara Denizi'nde dalıp çıkan yunuslar, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Yunusları gören olta balıkçıları da bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Yaklaşık yarım saat güzel görüntüler sunan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: AA

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