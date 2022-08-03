Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

03.08.2022 14:06
Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir binada kayıt dışı geri dönüşüm faaliyeti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada yönetmeliğe uygun olmayan şekilde çalışma yapıldığını tespit etti.

Burada çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Belediye ekiplerince, "çekçek" diye tabir edilen 35 el arabasına ve yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir atığa el konuldu.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:43 Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yakın markaj
13:24 Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:54 MHP, 2023 seçimleri için harekete geçiyor! İlk miting 4 Eylül'de Sivas'ta
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:33 İstinye sahilinde 'mayın' paniği! Gerçek incelemenin ardından anlaşıldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 14:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement