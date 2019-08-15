Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yürek sızlatan görüntüler... Elektrik akıma kapıldığı tahmin edilen leylekler telef oldu
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Tekirdağ'da yürek sızlatan görüntüler... Elektrik akıma kapıldığı tahmin edilen leylekler telef oldu

14 dakika önce

Tekirdağ'da yürek sızlatan görüntüler.

Tekirdağ'da yürek sızlatan görüntüler... Elektrik akıma kapıldığı tahmin edilen leylekler telef oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da toplu leylek ölümleri, doğaseverleri ve vatandaşların tepkisine neden oldu.
Tekirdağ Hayrabolu yolunda toplu leylek ölümleri meydana geldi. Toplu leylek ölümlerini gören vatandaşlar durumu kısa sürede yetkililere bildirdi. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leylekler, Hayrabolu mevkiinden geçen elektrik tellerine konarak, elektrik çarpması sonucu ölerek, telef oldukları iddia edildi.
Konuya ilişkin Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Olaya ilişkin AK Parti Tekirdağ Milletvekilli Mustafa Yel'de olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak, "Süleymanpaşa İlçemiz Demirli Mahallesi Çöplüğü yakınında Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. günlerinde göç eden leyleklerin elektrik direkleri ve tellerine konmaları nedeniyle gerçekleşen çok sayıda leylek ölümlerinin bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri yerinde görmek ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu'nda yer alması için Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüz Sn. Gökay İnal ve ekibiyle, TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nden konunun yetkilisi Sn. Ümit Günay ve TREDAŞ çalışanlarıyla saha incelemesi yaptık. Türkiye'de artık böyle görüntülerle karşılaşmamak için sorumlu ve yetkili makamlarla görüşmeye devam edeceğiz" dedi.
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
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