Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

13.05.2022 12:22
Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Malkara-Tekirdağ kara yolunda uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.G. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Kontrollerde, İ.G'nin "FETÖ'ye üye olma" suçundan arandığı ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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