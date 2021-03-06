Tekirdağ'da yurt dışından kaçak sokulan 13 cins yavru köpek yakalandı - Son Dakika

Otomobilde yapılan aramada, yurt dışından satılmak üzere ülkeye kaçak sokulduğu belirtilen 13 cins yavru köpek bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malkara uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Tekirdağ 'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, yurt dışından kaçak sokulduğu belirtilen 13 cins yavru köpek ele geçirildi.

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