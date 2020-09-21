Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yüz yüze eğitime geçmesinin ardından Tekirdağ'da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim, koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yüz yüze eğitime geçmesinin ardından Tekirdağ'da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde öğrenciler aileleri tarafından okula getirildi. Okul bahçesi girişinde okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun şekildi, okul bahçesine alınırken, veliler de pandemi tedbirleri kapsamında alınmadı. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından sosyal mesafe kuralı ve maske konusunda sık sık uyarılırken, sınıflara alınmadan önce elleri dezenfekte edildi.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde de sabah saatlerinde velilerince okula getirilen öğrenciler, öğretmen ve okul idareleri tarafından karşılanıp, okul bahçesine alındı. Sosyal mesafe kuralları ve maske konusunda uyarılan öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.