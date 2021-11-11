Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci ve personelle fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci ve personelle fidan dikimi gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ - Ülke geneli Milli Ağaçlandırma Kampanyası kapsamında Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci ve personel bir anda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Milli Ağaçlandırma Çalışması kapsamında Süleymanpaşa İlçesine bağlı Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Orman İşletme Müdürü Ali Şen, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Yüzlerce öğrenci ve kurum personellerince ilk etapta yaklaşık 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Şarköy ve Çerkezköy ilçesinde de ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Vali Aziz Yıldırım ve kurum müdürleri de öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidan dikimi töreni kapsamında gazetecilere açıklama yapan Vali Aziz Yıldırım, "600 Dönüm alana 90 bin ağaç dikeceğiz. Sadece burayla da kalmıyoruz. Allah nasip ederse 5 ilçemizde daha bu şekilde ağaçlandırma alanları oluşturduk. Bu alanlarda da ağaç dikeceğiz. Vatandaşlarımızla hep birlikte ağaçlarımızı dikiyoruz, fidanlarımızı diktik. Bütün vatandaşlarımıza da eğer arzu ederlerse kendileri de ağaç dikmeyi arzu ederlerse, onlara da yer gösterebileceğimizi de burada ifade etmek isterim. Bunlar tabii ki sadece dikili bırakılmıyor, aynı zamanda da bakılıyor. Bütün bir sene boyunca dipleri gerektiğinde çapalıyoruz, kuruyan olursa onları değiştiriyoruz. Yani Cennet vatanımızı daha güzel hale getirme gayreti içerisindeyiz. Her tarafı yemyeşil ormanlık alanlar olarak görmek istiyoruz. Erozyonla, kuraklıkla bu şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Onun için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Eğer bir dikili ağacım olsun diyen varsa buyursun gelsin ağaç diksin" dedi.