Tekirdağ'da zabıta memurunu bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta memurunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Barbaros Mahallesinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığında görevli zabıta ekipleri, çöp konteynerlerine zarar veren O.D. ve R.G'yi uyardı.
Zabıta ekipleri ile O.D. ve R.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.D. kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçakla zabıta memuru F.I'yı (32) yaraladı.
Yaralı zabıta memuru haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan O.D. ve R.G. jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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