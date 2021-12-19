Üye Girişi
Tekirdağ'da zabıta memurunu bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da zabıta memurunu bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı

19.12.2021 12:27
Tekirdağ'da zabıta memurunu bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta memurunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta memurunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Barbaros Mahallesinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığında görevli zabıta ekipleri, çöp konteynerlerine zarar veren O.D. ve R.G'yi uyardı.

Zabıta ekipleri ile O.D. ve R.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.D. kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçakla zabıta memuru F.I'yı (32) yaraladı.

Yaralı zabıta memuru haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan O.D. ve R.G. jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da zabıta memurunu bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:01 İstanbul'da kar alarmı verildi! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır
12:01 Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!
11:59 Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?
11:56 "Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi bütün domatesini dereye döktü
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü! Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü!         
12:27
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 12:33:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da zabıta memurunu bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement