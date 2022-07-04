Tekirdağ 'da güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. Yapılan operasyonda binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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