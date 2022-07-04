Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi

04.07.2022 13:21
Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ'da güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor.

Tekirdağ'da güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. Yapılan operasyonda binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Y.E. isimli şahsın adresinde ve evinin karşısında bulunan metruk binada arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5.268 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet 9 milimetre mermi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yakalanan 4 şüpheliden Y.E. ve T.E tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Son dakika haberi! Tekirdağ'da evlerinde 5 bin 268 sentetik ecza ele geçirilen 2 kişi tutuklandı Son dakika haberi! Tekirdağ'da evlerinde 5 bin 268 sentetik ecza ele geçirilen 2 kişi tutuklandı Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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