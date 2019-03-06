Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Şok Baskın

Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Şok Baskın

1 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda bir kadın üzerindeki uyuşturucu haplarla otogarda kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Şok Baskın, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda bir kadın üzerindeki uyuşturucu haplarla otogarda kıskıvrak yakalandı. Operasyonda İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri üniversite öğrencilerine satan 5 kişi de yakalandı. İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipler Tekirdağ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldıkları şahsı takibe aldı. Takibe alınan G.D. isimli şahıs Süleymanapaşa ilçesi otogarında kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde bin 830 adet extasy hap, 39 adet neurotin hap ve 2 bin 560 TL suçtan elde edildiği değerlendiren para ele geçirilerek bahse konu G.D. isimli kadın gözaltına alındı. Ayrıca Tekirdağ'da polis ekiplerince merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın Değirmenaltı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıklarını tespit etti. Polis ekipleri tarafından şahısların ev ve adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde klozet içine atılmış, skunk maddesi ele geçirilerek, U.U., H.İ.A., T.Y., İ.B. ve B.A., isimli 5 kişi gözaltına alınırken adreslere bulunmayan M.G. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Polis, Tekirdağ, Güncel
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