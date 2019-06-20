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Tekirdağ'da zehirli yılan paniği

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçinin arazide gezerken rastladığı zehirli yılan korkuttu.

Tekirdağ'da zehirli yılan paniği, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçinin arazide gezerken rastladığı zehirli yılan korkuttu.

Karacahalil Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Sabri Özsoy, Alekçe mevkiinde gezintiye çıktığı sırada ormanlık arazide yaklaşık 1 metre uzunluğunda engerek isimli zehirli yılana rastladı. Yılanı cep telefonuyla fotoğraflayan Özsoy, yılanın üzerine doğru gelmesi üzerine bölgeden uzaklaştı.

Sabri Özsoy, "Engerek yılanı Trakya Bölgesi'nde en zehirli yılan türü olarak bilinmektedir. Bana o gün taşlık arazide iki tanesi denk geldi. Tehlikeli ve saldırgan oldukları için sadece birinin fotoğrafını çekebildim. Korku içinde bölgeden uzaklaştım. Vatandaşlarımız kırsala çıkarken dikkatli olsunlar" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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