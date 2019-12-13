Tekirdağ'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yurt dışındaki müşterilerin hesaplarındaki parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan banka çalışanı tutuklandı.

Muratlı ilçesindeki banka şubesinde çalışan A.G'nin yurt dışında bulunan bazı müşterilerin hesaplarındaki 139 bin 500 avro ve 650 bin lirayı zimmetine geçirdiğinin anlaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Durumun polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri A.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, "Paraları internet üzerindeki bazı sitelerde kar marjı elde etmek üzere kullandım ancak olmadı, kaybettim." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.