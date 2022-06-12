Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

12.06.2022 00:48
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- İstanbul D- 110 karayolu Beyazköy mevkisinde meydana geldi. G.A yönetimindeki 26 NR 387 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce emniyet şeridinde bekleyen H.Ö.'nün kullandığı 34 JP 1549 plakalı otobüse, ardından da Tekirdağ istikametine gitmekte olan S.G. yönetimindeki 59 DV 677 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 26 NR 387 plakalı otomobilde bulunan E.D.'nin (20) yaşamını yitirdiği, G.A. ve S.G.'nın ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren E.D.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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