Tekirdağ'da zincirleme kaza: 6 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 6 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
'da zincirleme kaza: 6 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara
ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa
yolu üzeri Çavuşköy
Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Emrah
Evran'ın kullandığı 06 AK 555 plakalı lüks araç, Hüseyin Çelik
'in kullandığı 59 LG 732 plakalı otomobil ve Erol Kav'ın kullandığı 59 LJ 604 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Emrah Evran'ın aracında bulunan Arzu Evran ve K.E. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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