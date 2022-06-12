Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

12.06.2022 00:30

- Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

- Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.A'nın idaresindeki 26 NR 387 plakalı otomobil, o sırada emniyet şeridinde bekleyen H. Ö. hakimiyetindeki 34 JP 1549 plakalı otobüse, ardından ise İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde bulunan S.G. idaresindeki 59 DV 677 plakalı otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri 26 NR 387 plakalı otomobilde bulunan E.D'.nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

E.D'nin cansız bedeni cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan sürücü G.A. ve S.G. ise ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan İstanbul-Tekirdağ yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tekrardan açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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