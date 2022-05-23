Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

23.05.2022 23:50
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Tekidağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tekidağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İstanbul- Tekirdağ yolunun Yeniçiftlik Mahallesi kesiminde M.K. idaresindeki 34 CNL 515 hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden A.P. yönetimindeki 59 PA 403 plakalı minibüs ve E.A'nın kullandığı 34 KD 8311 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı
Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 00:04:09. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement