Tekirdağ'da zıpkınla balık avlamak için yarışıyorlar

Tekirdağ'da zıpkınla balık avlamak için yarışıyorlarTEKİRDAĞ'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, zıpkınla balık avlamak için kıyasıya mücadele veriyor.Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde bulunan Balıkçı Barınağı Meydanı'nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Dün açılışı gerçekleştirilen yarışmaya katılan 16 yarışmacı bireysel zıpkınla balık avlayarak, kovalarını balıklarla doldurdular. Ardından sporcular çuvallar içerisinde avladıkları balıklar, tartıda tartılarak aldıkları puanlara göre belirlenecek.Türkiye Sualtı Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, "Bu müsabakanın en büyük önemi eleme müsabakalarına katılan 140 tane sporcu içerisinde en iyi 16 sporcumuz buraya seçildi. Bu 16 sporcu içerisinde 2 gün sürecek olan yarışmalar sonunda Sinop'ta 20 Temmuz'da yapılacak olan aday milli takım kampına 8 sporcu davet edilecek ve 5-9 Eylül tarihleri arasında Danimarka'da gerçekleştirilecek olan Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası'nda 8 seçeceğimiz sporcular içinde Milli Takıma seçilecek sporcular içerisinde en iyi 4 sporcuyu buradan müsabakaya götüreceğiz. 4 saatin sonunda karaya geliyorlar, buldukları balıkları tartma işleminin sonunda alacakları puanlara göre genel sıralama belli olacak" dedi.