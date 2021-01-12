Tekirdağ'da ziraat mühendislerine proje hazırlama eğitimi verildi - Son Dakika

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında proje hazırlama eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayrabolu Ziraat Odası bünyesinde tarım danışmanları olarak görev yapan ziraat mühendislerine yönelik, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi tebliği ve Kırsal Ekonomik Altyapı tebliği kapsamında eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından ziraat mühendislerine rehber ve uygulama esasları, proje hazırlama ve hazırlanan projelerin sisteme yüklenmesi hakkında bilgiler aktarıldı.